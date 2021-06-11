Зоотехник из Приозерского района получила бронзу на всероссийском конкурсе

Анастасия Виноградова — главный зоотехник племзавода «Раздолье» заняла третье место в номинации «Теоретические знания» Всероссийского конкурса зоотехников-селекционеров.

В соревнованиях приняли участие 77 конкурсантов из 63 регионов России. Награды и дипломы получили :

— за вклад в развитие племенного дела заместитель директора по развитию регионального центра «Плинор» Ольга Васильева.

— Анастасия Виноградова ― победитель областного конкурса профессионального мастерства зоотехников-селекционеров, который состоялся в апреле.

— Ольга Васильева работает в компании «Плинор», которая занимается разработкой программного обеспечения в области племенного животноводства Ленобласти и других регионов РФ.

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Напомним, что комитет по АПК начал прием заявок на грант семейным фермам. На конкурс приглашаются действующие фермерские хозяйства. Максимальная сумма гранта — 30 млн рублей.

Прием документов проходит с 31 мая по 2 июля 2021 года. Затем претендентам предстоит защитить свои проекты перед конкурсной комиссии. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте комитета.

Также в регионе продолжается прием заявок на гранд «Ленинградский фермер». Документы принимаются до 21 июня. Сумма гранта — до 5 млн рублей.

В марте в Ленобласти завершился прием заявок на «Агростартап«. Всего за время реализации проекта было выдано 17 грантов на общую сумму 55 млн рублей. Так в 2020 году пять фермеров района приобрели 114 голов животных в рамках программ «Агростартап».