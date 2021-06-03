В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства

Ленобласть и АО «Росагролизинг» в рамках ПЭМФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по информированию сельхозпроизводителей региона о возможностях использования механизма лизинга.

с 2012 года в Ленобласти действует программа технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. За это время с господдержкой приобретено 4 491 единиц техники стоимостью 11,1 млрд рублей, сумма субсидий — 3 млрд рублей. Каждый год обновляется около 9% парка техники.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы, с ООО «ИнвестБугры» на 10 млрд рублей, с «Карматех» на 300 млн.