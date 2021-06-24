Жители Светогорска определились, как будет выглядеть городская площадь

Жители выбрали проект № 1 по реконструкции территории городской площади.

Согласно проекта на площади создадут зоны для проведения досуга жителей. Планируется организовать пространство с местами для зрителей и новой сценой, создать пешеходные дорожки и дорожку для велосипедистов, а также новые детские и спортивные площадки, построить музей бумаги с универсальным залом для временных выставок и оборудовать церемониальную территорию с памятником пограничникам.

Вам будет интересно Новый сквер у Дома культуры обустроят в Светогорске Сквер на пр. Победы благоустроят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Администрация Светогорского городского... 09.06.2021 254

Ознакомиться с результатами он-лайн голосования можно на сайте.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.