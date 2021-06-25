В фитнес-клубах Мурино и Кудрово можно вакцинироваться

В мобильных пунктах вакцинации привиться смогут не только сотрудники, но и клиенты.

Соответствующее соглашение заключили комитет по физической культуре и спорту Ленобласти и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ). С 6 июля привиться можно будет без предварительной записи, в порядке живой очереди в сети фитнес-центров «Alex Fitness» в Мурино и Кудрово откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

Напомним, что Александр Дрозденко подписал новое постановление об ужесточение коронавирусных мер. Это вызвало разную реакцию среди жителей, однако можно с уверенностью сказать , что ситуация с коронавирусом серьезная и это уже не вопрос лишь своего личного здоровья. Также глава региона подписал постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса. В частности, руководителям организаций рекомендуется предоставить работникам оплачиваемый выходной на следующий день после прививки от коронавируса.