Ленобласть переживает реставрационный бум

В Ленобласти продолжается возрождение деревянных храмов Подпорожья и усадеб творческой интеллигенции.

«В этом году мы завершаем реставрацию храмового комплекса в Согиницах ─ Никольской церкви конца XVII века и Ильинского храма XIX века. Параллельно восстанавливаем храм Рождества Богородицы в Гимреке. Подходят к концу работы на часовне Петра и Павла XVII века из села Заозерье Подпорожского района. До конца года часовня вернет свой исторический облик. Движемся строго по плану», ─ рассказал заместитель Председателя Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Стоит отметить, что работы по реставрации святынь начались еще в 2019 году. Как отметил Владимир Цой, до конца года в работу реставраторы возьмут еще три знаковых объекта – усадьбу Набоковых в Рождествено, Дом-музей Павла Егоровича Щербова в Гатчине и деревянный особняк в Новой Ладоге.

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Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию. В целом на восстановление исторических зданий в Выборге выделят более 250 млн рублей. Средства направят на восстановление погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, двух башен — Райской и Сапожника.

Проектно-сметную документацию разработают и для реставрации водонапорной башни в Приоратском парке Гатчины. Башню предлагается отреставрировать в существующем облике, но при этом оборудовать в верхней части открытую смотровую площадку.

Окончание реставрации в 2021 году ожидается в Музейном центре в Рождествено, Доме станционного смотрителя в Выре, Доме наместника и трех корпусах Цейхгауза Выборгского замка.