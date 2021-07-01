Ленобласть переживает реставрационный бум

В Ленобласти продолжается возрождение деревянных храмов Подпорожья и усадеб творческой интеллигенции.
Стоит отметить, что работы по реставрации святынь начались еще в 2019 году. Как отметил Владимир Цой, до конца года в работу реставраторы возьмут еще три знаковых объекта – усадьбу Набоковых в Рождествено, Дом-музей Павла Егоровича Щербова в Гатчине и деревянный особняк в Новой Ладоге.
Ранее мы рассказывали, что на Библиотечный флигель в выборгском парке Монрепо вернулся флюгер в виде флажка, который украшал здание на протяжении двух столетий до отправки на реставрацию. В целом на восстановление исторических зданий в Выборге выделят более 250 млн рублей. Средства направят на восстановление погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, двух башен — Райской и Сапожника.
Проектно-сметную документацию разработают и для реставрации водонапорной башни в Приоратском парке Гатчины. Башню предлагается отреставрировать в существующем облике, но при этом оборудовать в верхней части открытую смотровую площадку.
Окончание реставрации в 2021 году ожидается в Музейном центре в Рождествено, Доме станционного смотрителя в Выре, Доме наместника и трех корпусах Цейхгауза Выборгского замка.