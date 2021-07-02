В Ленобласти число новых заболевших COVID-19 приближается к 200

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 191 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 2 июля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+4), Ефимовский (+2), Бор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Торосово (+1), п. Курск (+2), Большая Вруда (+1), Тресковицы (+1), Большое Тешково (+1).
- Волховский район: Волхов (+8), Кисельня (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+19), Кудрово (+10), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Старая (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), Юкки (+1), Рахья (+1), Лупполово (+1), Колясово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+2), Лесогорский (+2), Камышовка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Сокколово (+1), Пудомяги (+1), Монделево (+1), Батово (+1), Терволово (+1), Сусанино (+1), Вайялово (+1), Истинка (+1), Бор (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Большое Кузёмкино (+1), Керстово (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Кириши (+11), СНТ Ракитино (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+7), Назия (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мошкино (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Большие Томики (+1), Новогорелово (+1), Оржицы (+1), Санино (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Торковичи (+1), Серебрянский (+3), Серебрянка (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Мельниково (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тихвинский район: Тихвин (+10).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+3), Красный Бор (+1), Войскорово (+1).
С 1 июля в Ленобласти вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Некоторые изменения произошли в отношении плановой медпомощи и медосмотров, а также оформления ковидного паспорта.