В Ленобласти число новых заболевших COVID-19 приближается к 200

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 191 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 2 июля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+4), Ефимовский (+2), Бор (+1) .

Волосовский район: Волосово (+1), п. Каложицы (+1), Торосово (+1), п. Курск (+2), Большая Вруда (+1), Тресковицы (+1), Большое Тешково (+1).

Волховский район: Волхов (+8), Кисельня (+1).

Всеволожский район: Мурино (+19), Кудрово (+10), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Старая (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), Юкки (+1), Рахья (+1), Лупполово (+1), Колясово (+1).

Выборгский район: Выборг (+9), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Светогорск (+2), Лесогорский (+2), Камышовка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+10), Сокколово (+1), Пудомяги (+1), Монделево (+1), Батово (+1), Терволово (+1), Сусанино (+1), Вайялово (+1), Истинка (+1), Бор (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Большое Кузёмкино (+1), Керстово (+1), Ивангород (+3).

Киришский район: Кириши (+11), СНТ Ракитино (+1) .

Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+7), Назия (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мошкино (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Большие Томики (+1), Новогорелово (+1), Оржицы (+1), Санино (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+2), Торковичи (+1), Серебрянский (+3), Серебрянка (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Важины (+2).

Приозерский район: Приозерск (+4), Мельниково (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8).

Тихвинский район: Тихвин (+10).

Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+1), Никольское (+3), Красный Бор (+1), Войскорово (+1) .

С 1 июля в Ленобласти вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Некоторые изменения произошли в отношении плановой медпомощи и медосмотров, а также оформления ковидного паспорта.