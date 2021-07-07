Александр Дрозденко поблагодарил депутатов за конструктивный диалог

На финальном 80-м заседании 6-го созыва ЗакСобрания Ленобласти глава региона подчеркнул важную роль совместной работы законодательной и исполнительной властей в области
«Считаю, что профессионализм и заключается в том, чтобы выйти на заседание ЗакСобрания с уже подготовленным документами. Обсуждения и споры есть, но они остаются на заседаниях профильных комиссий и в кабинетах. Это подчеркивает главную особенность сегодняшнего созыва – заряженность на результат. Спасибо всем фракциям за такой профессиональный подход к решению вопросов», — обратился глава региона к депутатскому корпусу.
Напомним, что 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона.