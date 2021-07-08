На территории Ленобласти идет успешное внедрение национального проекта «Демография», в рамках которого приняты федеральные и региональные программы. Например, по финансовой поддержке семей при рождении ребенка, помощь пожилым людям, организация занятости отдельных категорий граждан и другие. С их помощью поднимается общей уровень жизни не в 47 регионе, но и в России в целом. Кроме того, в Ленобласти в течение нескольких последних лет активно реализуется проект «Содействие занятости», дающий возможность женщинам в декрете освоить новую профессию. Как это происходит и почему это важно, рассказывает редакция ivbg.ru.

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В 47 регионе женщины имеют возможность получить новую профессию либо повысить свою квалификацию. Программа «Содействие занятости» доступна для тех, кто имеет детей дошкольного возраста, не занятых или находящихся в декрете.

Мама-ученица

Отметим, что обучение женщин в декрете велось и раньше силами биржи труда. Сейчас порядок изменился за счет появления новых технологий, позволяющих обучаться дистанционно.

По словам главного специалиста сектора профессионального обучения и профориентации комитета по труду и занятости населения Ленобласти Марины Калининой, в 2021 году ответственность за обучение мам взяли — Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и академия «Ворлдскиллс».

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Также Марина Калинина пояснила, что на любые вопросы, связанные с профподготовкой, могут ответь специалисты комитета по труду и занятости населения 47 региона и работники филиалов биржи труда.

В настоящий момент тенденции обучения изменились: для того, чтобы получать знания, не нужно сидеть в аудитории. Достаточно иметь технику с выходом в интернет.

Все операторы, задействованные в проекте, имеют областных представителей. Томский университет взаимодействует с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. У РАНХиГС есть филиал в Выборге. Академия «Ворлдскиллс» работает в тандеме с подведомственным комитету по занятости центром опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт».

Как стать участником проекта?

Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо оставить заявку на портале «Работа в России». На сайте нужно найти раздел, посвященный профобучению и зарегистрироваться. В процессе регистрации требуется указать район проживания и желаемую программу обучения. Отметим, что для положительного результата женщина должна иметь регистрацию на портале госуслуг.

После этого на электронный ящик будущей участницы проекта приходит анкета. Затем женщина отправляет заполненную анкету подкрепленную документами, подтверждающими ее категорию: свидетельство о рождении ребенка и копию приказа о предоставлении отпуска по уходу до трех лет.

В зависимости от желаемого окончательного результата установлены сроки занятий: 72, 144 или 256 часов. По окончанию обучения женщина в обязательном порядке будет трудоустроена. На этапе подачи документов у мамы уточняется, где и кем в дальнейшем она планирует работать: остаться на нынешнем месте или перейти на другое предприятие. Обучение на курсах также дает возможность открыть собственное дело и стать индивидуальным предпринимателем. Вам будет интересно «Мама-предприниматель» из Гатчины стала победителем конкурса и выиграла грант в 100 тыс рублей Ольга Ерохина планирует производить гипсовые 3D игрушки для детей. В Ленобласти подвели итоги конкурса бизнес-проектов «Мама-предприниматель». Победу в конкурсе одержала Ольга... 30.04.2021 1283 Большое значение имеет способность женщины после декрета выйти на работу и реализовать себя. Отсюда вывод — трудоустройство является основным критерием эффективности проекта.

Не только мамам доступно участие в программе «Содействие занятости»

Если женщина не трудоустроена и не имеет детей дошкольного возраста, то предоставив справки об отсутствии ИП и состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда России, она также может стать участницей программы.

Для чего нужны подобные программы?

Такие проекты, как «Демография» и «Содействие занятости» помогают представительницам прекрасного пола поверить в себя и выйти из рамок отчуждения, которые возникают во время отпуска по уходу за ребенком. Многие женщины, проведя три года вне рабочей деятельности, говорят о том, что важные рабочие моменты стираются из памяти, а это создает неуверенность в действиях, поэтому они испытывают страх перед возвращением в трудовое русло. Курсы переобучения снимают сомнения.

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Как проходит процесс обучения?

Тем, кто не имеет техники, на время обучения предоставляются ноутбуки. Учитываются и личные обстоятельства. Например, женщина прописана в Лодейном поле, а проживает в Петербурге. В этом случае ей дается выбор, где территориально проходить курсы. В программе предусмотрена компенсация транспортных расходов. Также тем участницам, кто приживает в отдаленных районах Ленобласти, по месту обучения снимают хостел, где они живут в будние дни, а на выходные возвращаются домой.

Занятия проходят в очной и заочной форме обучения. Пропуски строго фиксируются. Если они происходили без уважительный причины, могут возникнуть проблемы с получением диплома. Преподаватели во время обучения теорию сочетают с практикой. Задания дают сложные и масштабные. В некоторых сферах обучения участницы должны писать курсовые работы с дополнительными заданиями.

Организация обучения устроена таким образом, чтобы мамы максимально вникли во все процессы выбранной сферы, поэтому преподаватели дают полный спектр информации и помогают разобраться в сложных нюансах. Это способствует тому, что женщина начинает ощущать уверенность в собственных силах и без лишних нервов выходит на рабочее место в нужный момент.

По окончанию обучения каждая женщина получает диплом о профессиональной переподготовке.

Примечание

Согласно планам на 2021 год, в рамках национального проекта «Демография» должны пройти обучение около двух тысяч жителей 47 региона. Ленинградцам предлагается освоить несколько десятков новых профессий. С 1 июля этого года заявки на прохождение курсов подали свыше тысячи местных жителей, из которых 230 человек — мамы в декрете.