В больницах Ленобласти находятся 2 208 человек с коронавирусом и пневмонией

На сегодняшний день, 9 июля, в стационарах Ленобласти всего находится 692 человек с внебольничной пневмонией и 1 516 — с подтвержденным коронавирусом.

Всего развернуто 2 784 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 2 208. Из 466 коек с аппаратами ИВЛ заняты 57. Только за последние сутки в перепрофилированные медучреждения региона поступило 173 человека.

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За последние сутки прививку от коронавируса сделали 11 263 жителя Ленобласти, из них 2 626 полностью завершили вакцинацию. Всего привито 300 906 человек, оба этапа прошли 202 390. В общей сложности в регион поступило 372 434 комплекта вакцины.

Напомним, что правительство Ленобласти запустило портал с актуальной информацией о коронавирусе.