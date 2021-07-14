У сотрудницы Astrazeneca угнали Ford Focus в Янино

По информации ivbg.ru, 13 июля в полицию Всеволожского района обратилась 33-летняя специалист по продажам фармацевтической компании Astrazeneca, у которой угнали белый Ford Focus.

Автомобиль был припаркован возле 13-этажного дома на улице Голландской в Янино. Иномаркой женщина управляла по доверенности. По ее словам, аккумулятор машины был разряжен.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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