В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников

Работодатели из определенных сфер будут обязаны отстранять работников без сохранения зарплаты, если они отказываются делать прививку и не имеют документально подтвержденных медицинских противопоказаний.

Такие условия прописаны в письме Роструда, которое направлено в НК «Объединение корпоративных юристов». Из документа следует, что такая мера предусмотрена в статье 76 Трудового кодекса — обоснованием для отстранения от работы, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты. Об этом пишут “Известия”.

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Также говорится, что вакцинация от коронавирусной инфекции была внесена в календарь профилактических прививок. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе.

Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, речь идет в том числе и о тех, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке.

Напомним, в Ленобласти с 1 сентября будет запрещено работать ресторанам, организациям культуры, образования и услуг, где вакцинировано менее 80% сотрудников. А с 1 августа работать в соцучрежедниях могут только сотрудники с “антиковидными” документами.