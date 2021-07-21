Избирательные участи в Ленобласти будут находится под видеонаблюдением 24/7

На 993 постоянных избирательных участках Ленобласти будут установлены средства видеонаблюдения. Также под видеофиксацией будет проходить заседание ТИК и составление протоколов ТИК

«Главной особенностью видеонаблюдения на этих выборах станет тот факт, что впервые оно вестись непрерывно в течение не менее чем 72 часов, днем и ночью. При этом очень важно, что объектами круглосуточного видеонаблюдения станут сейфы, в которых будут храниться сейф-пакеты с помещенными в них бюллетенями», ― рассказал глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Как отметили в Леноблизбирком, только на 11 избирательных участках, сформированных в местах временного пребывания избирателей: в больницах, следственном изоляторе и войсковой части, средства видеонаблюдения устанавливаться не будут. Запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года, а трансляция будет доступна кандидатам и представителям политических партий.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона. Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, а также в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги».