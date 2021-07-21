Леноблизбирком заверил списки кандидатов от двух партий в областной парламент

Избирательный комитет Ленобласти заверил списки кандидатов в депутаты областного парламента, выдвинутые партиями «Единая Россия» и КПРФ. Об этом сообщает пресс-секретарь избирательной комиссии Виктория Полякова.

Заседание Леноблизбиркома состоялось в среду, 21 июля. В ходе сессии было принято решение о заверении всех списков.

Теперь общеобластной список коммунистов состоит из 71-го человека. При этом, четыре из них входят в общеобластную часть, остальные поделены на 25 территориальных групп. Кроме того, партия выдвинула список из 25 кандидатов по одномандатным округам № 1-25.

Вам будет интересно В Ленобласти утвердили график работы избирательных комиссий по приему заявлений от граждан Леноблизбирком определился с порядком изготовления бюллетеней и графиком приема заявлений от избирателей. Также комиссия выдала разрешения на открытие специальных избирательных... 19.07.2021 104

Также заверены списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края седьмого созыва, выдвинутых региональным отделением политической партии «Единая Россия» по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

Их общеобластной список насчитывает 79 человек. Из них пять кандидатов находятся в общеобластной части, остальные разделены на 25 территориальных групп. В список кандидатов по одномандатным избирательным округам также вошли 25 человек.