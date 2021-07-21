Леноблизбирком заверил списки кандидатов от двух партий в областной парламент

Избирательный комитет Ленобласти заверил списки кандидатов в депутаты областного парламента, выдвинутые партиями «Единая Россия» и КПРФ. Об этом сообщает пресс-секретарь избирательной комиссии Виктория Полякова.
Заседание Леноблизбиркома состоялось в среду, 21 июля. В ходе сессии было принято решение о заверении всех списков.
Теперь общеобластной список коммунистов состоит из 71-го человека. При этом, четыре из них входят в общеобластную часть, остальные поделены на 25 территориальных групп. Кроме того, партия выдвинула список из 25 кандидатов по одномандатным округам № 1-25.
Также заверены списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края седьмого созыва, выдвинутых региональным отделением политической партии «Единая Россия» по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.
Их общеобластной список насчитывает 79 человек. Из них пять кандидатов находятся в общеобластной части, остальные разделены на 25 территориальных групп. В список кандидатов по одномандатным избирательным округам также вошли 25 человек.