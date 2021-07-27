В России хотят ввести новый праздник

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Минпромторг предложил установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября.

Соответствующий документ размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

«Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации», — говорится в документе.

В ведомстве также уверены, что закрепление праздничного дня в России будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги.

Вам будет интересно
В России хотят ввести новый праздник Россия, праздник, минпромторг, День качества
Федеральные структуры участвуют в решении проблем ленинградских дольщиков
Ленинградская область ведет активное обсуждение с компанией Дом.рф по долгостроям в регионе. Государственная компания предложит федеральному правительству выделить средства на...
03.06.2019 1619
Автор