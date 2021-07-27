В России хотят ввести новый праздник

Минпромторг предложил установить в России новый праздник — День качества. В ведомстве предложили отмечать его во второй четверг ноября.

Соответствующий документ размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установление государственного праздника необходимо в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации», — говорится в документе.

В ведомстве также уверены, что закрепление праздничного дня в России будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги.