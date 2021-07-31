С 2023 года в России появятся трудовые книжки нового образца

С 1 января 2023 года в России появятся трудовые книжки нового образца. Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
Но при этом старые трудовые книжки, а также бланки и вкладыши старого образца, которые хранятся у работодателей, также будут действительны.
Процесс изготовления книжек будет находиться под контролем министерства финансов. Это же ведомство обязано буде обеспечить работодателей документами нового образца.
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21.07.2021 335
Напомним, что с начала 2021 года работникам, которые впервые трудоустроились, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Остальные сами выбрали вариант введения трудовой книжки.