Кандидаты в депутаты Закс Ленобласти — какие они? Отвечает Леноблизбирком

Избирательная комиссия Ленобласти составила «портрет» кандидатов в депутаты областного ЗакС

Согласно опубликованным данным, более 9,5% из них — моложе 30 лет, от 30 до 49 лет (57,5 % или 318 человек), от 50 до 59 лет – 20%, старше 60-ти лет – 12% . 23,5% среди выдвинутых кандидатов (130 человек) — женщины. Список кандидатов доступен по ссылке.

Кандидаты в депутаты трудятся в сферах образование, здравоохранение, культура, спорт, экономика, правоохранительные органы, также баллотируются действующие депутаты и руководители органов местного самоуправления. Также есть домохозяйки и пенсионеры.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона. Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, а также в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги».