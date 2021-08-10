Визы в МФЦ Ленобласти можно будет оформить уже с середины августа

Визы, в том числе и в страны Шенгенской зоны, в областных центрах смогут оформить жители Ленобласти и Петербурга с 17 августа.

Для оказания комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс» подписали договор о сотрудничестве. Кроме подачи документов на визы в центрах начнут оказывать услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, и переводу документов.

Ранее для получения виз ленинградцам приходилось обращаться в консульские службы. С введением в МФЦ визовых услуг заявителям достаточно будет обратиться в ближайший центр «Мои документы», чтобы подать и получить готовые визы в режиме «единого окна».

Напомним, обязательная предварительная запись для получения большинства услуг для посещения МФЦ нужна в в районах, находящихся в «красной» и «желтой» зонах. При этом получить талон можно не выходя из дома или машины.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС.