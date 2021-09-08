Во Всеволожске введен еще один «проблемный» дом

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод первого корпуса ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.

Изначально дом планировали ввести в эксплуатацию в 2018 году, но срок перенесли на год. В 2019 году Госстройнадзор выявил нарушения требований проектной документации, которые были устранены только летом 2021-го.

В скором времени ключи от долгожданных квартир получат 474 дольщика.

Всего компания-застройщик «Петрострой» возводит три ЖК в Ленобласти: «Чистый ручей» в Сертолово, «Материк» в Мурино и «Северный вальс» во Всеволожске. Всего около 4,5 тыс. дольщиков.

В этом году в Ленобласти были введены в эксплуатацию восемь домов жилых комплексов «Карат», «Землянино», «Сокол», «Материк» и «Дом на Коралловской», включая первый корпус ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.