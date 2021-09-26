Кому в октябре в России повысят зарплату

Как сообщает «МК», с 1 октября начнется индексация заработных плат сотрудникам бюджетных организаций в среднем на 4% . Однако увеличения зарплаты не стоит ожидать сотрудникам сфер, указанных в майских указах президента России.

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К ним относятся медицинские работники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые и другие. Для этих россиян зарплата традиционно индексируется с 1 января.

В октябре зарплату повысят следующим категориям бюджетников: сотрудникам, работающим в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в других организациях.

Размер прибавки к зарплате зависит от региона проживания и сферы деятельности россиянина. Субъекты страны имеют право самостоятельно определять объем индексации, однако он должен быть не менее показателя, установленного на федеральном уровне.