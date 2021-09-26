Останки петербуржца найдены в лесу возле Новой Слободы – его искали с мая

По информации ivbg.ru, 25 сентября в полицию Лодейнопольского района обратились волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».
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22.09.2021 795
Они нашли в лесу останки 70-летнего жителя Санкт-Петербурга. Еще 17 мая 2021 года около 21:00 мужчина ушел из дома в Новой Слободе. Мобильного телефона у него с собой не было. Из одежды – футболка, джинсы, кроссовки и кепка.
Две недели назад местные жители видели на удалении от тропинки аккуратно разложенные для просушки вещи, подходящие под описание. В окрестностях этой территории и нашли останки.