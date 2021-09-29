Видео: в Сертолово задержали двух женщин, перевозивших более 3 кг наркотиков

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала двух женщин с крупной партией наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27 сентября правоохранители остановили автомобиль Mercedes в СНТ Выборжец города Сертолово, внутри находились две местные жительницы 32 и 36 лет. По данным полиции, они доставляли товар клиентам интернет-магазина по продаже наркотиков, размещая его в «закладках».

В иномарке нашли более 3 килограммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали курьера с 10 килограммами наркотиков.