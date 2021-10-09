В Петербурге поймали 14-летнюю похитительницу айфонов в федеральном розыске

По информации ivbg.ru, 7 октября около 20:30 возле дома № 26 по Кантемировской улице задержана находящаяся в федеральном розыске 14-летняя уроженка города Рыбинска в Ярославской области.

Вам будет интересно В Гатчине после ДТП с грузовиком по дороге разлилось топливо – фото По информации ivbg.ru, 9 октября в Гатчине на повороте на Малые Колпаны в результате ДТП опрокинулся грузовик. На дорогу пролилось топливо, образовался затор. За рулем грузового автомобиля... 09.10.2021 43

Следствие полагает, что 3 марта она похитила из куртки девушки в переходе станции метро «Кузьминки» в Москве iPhone 11 стоимостью 60 тыс. рублей. А перед задержанием вытащила iPhone 12 Pro за 100 тыс. рублей из кармана куртки у 23-летней девушки, а также iPhone 12 ProMax стоимостью 109 тыс. из кармана куртки у 18-летней девушки.

Возбуждены уголовные дела о кражах.