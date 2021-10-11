Глава ансамбля СПбГУ объяснила, почему пытается выгнать студента-гея

Ранее ivbg.ru рассказывал о студенте, который СПбГУ сообщил в социальных сетях о том, что его выгнали из университетского фольклорного ансамбля из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

По словам молодого человека, руководитель ансамбля Екатерина Головкина написала ему сообщение, в котором попросила не посещать занятия и разорвать с ней какие-либо контакты. Студент обратился в комиссию о этике, на заседании которой женщина объяснила свою позицию.

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Молодой человек на своей страницы в Facebook фотографии и видео в женской одежде и макияже, а также рассказывает о своем опыте. Екатерина Головкина объяснила, что на занятиях фольклорного ансамбля студенты работают с материалом традиционной народной культуры. А то, что у студента на страничке, это «чуждые вещи». Ее слова приводит piter.tv.

«Когда мы поем, звук певческий – это не просто физическая, биофизическая категория, но и духовная. Это совокупность отношений между людьми», – рассказала Екатерина Головкина

Мнения членов комиссии по этике разделились. Решение по инциденту еще не принято.