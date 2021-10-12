«ЛизаАлерт» просит помощи в поисках 77-летнего петербуржца

Пенсионер ушел из дома 4 дня назад в домашних тапочках и не вернулся. Родственники пенсионера просят не оставаться в стороне и помочь в поисках дедушки.

Объявление о пропаже Маткаримова Тургунбая Абдукаримовича разместили в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер социальной сети «Вконтакте».

К опубликованной записи о пропаже дедушки его родственники прикрепили душераздирающий текст, где сильно переживают за пенсионера и умоляют помочь хоть какими-нибудь сведениями.

Тургунбаю Абдукаримовичу наверняка очень страшно и холодно, ведь он ушёл из дома в домашних тапочках. И так же страшно его родным: без помощи они рискуют никогда больше его не увидеть. К сожалению, до сих пор у нас крайне мало зацепок. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Пожалуйста, проверьте свои видеорегистраторы, — обращаются к петербуржцам родственники пропавшего.

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Как указано в объявлении, пожилой мужчина мог передвигаться по Благодатной, Кубинской, Кузнецовской улицам и Новоизмайловскому проспекту. Из дома он ушел 8 октября в районе 6:20 утра.

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