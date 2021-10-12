«ЛизаАлерт» просит помощи в поисках 77-летнего петербуржца

Пенсионер ушел из дома 4 дня назад в домашних тапочках и не вернулся. Родственники пенсионера просят не оставаться в стороне и помочь в поисках дедушки.
Объявление о пропаже Маткаримова Тургунбая Абдукаримовича разместили в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер социальной сети «Вконтакте».
К опубликованной записи о пропаже дедушки его родственники прикрепили душераздирающий текст, где сильно переживают за пенсионера и умоляют помочь хоть какими-нибудь сведениями.
Как указано в объявлении, пожилой мужчина мог передвигаться по Благодатной, Кубинской, Кузнецовской улицам и Новоизмайловскому проспекту. Из дома он ушел 8 октября в районе 6:20 утра.
Ранее мы писали, что в Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего при странных обстоятельствах около 6 лет назад.