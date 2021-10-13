Пять льгот для семей с детьми, о которых жители Ленобласти могли не знать

Заксобрание Ленобласти в своем Instagram-аккаунте рассказало о пяти мерах поддержки семей с детьми, про которые жители региона могли не знать.
- Субсидии на оплату услуг ЖКХ. Если на коммунальные услуги тратится более 22% от семейного бюджета, то можно получить компенсацию — до 100% сумм по квитанциям.
- Детский сад без очереди. Например, такое право имеют семьи с двумя детьми, медработников, инвалидов, студентов или одиноких родителей.
- Погашение ипотеки многодетным. Если в семье начиная с 2019 года родился третий или последующий ребенок, можно получить до 450 000 ₽ на погашение ипотеки.
- Бесплатную юридическую помощь могут получить малоимущие семьи, усыновители, инвалиды, пожилые люди. Она может быть оказана при обжаловании решений госорганов, защите прав потребителей, составлении документов.
- В трудной жизненной ситуации малоимущие семьи могут заключить социальный контракт и получить деньги для решения своих проблем. Эти средства можно направить на оплату обучение, открытие бизнеса, покупку обуви, одежды, школьных товаров и даже животных для подсобного хозяйства.
Ранее мы сообщали, что со следующего 2022 года россияне будут получать все положенные им выплаты автоматически. Нововведение коснется пенсий, компенсаций и пособий, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременной выплаты при рождении ребенка. А к 2024 году оформления справок, пособий и льгот переведут в онлайн.