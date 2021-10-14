Ленинградцы считают необходимым экологическое образование для детей

Согласно результатам опроса среди пользователей социальных сетей старше 18 лет, 84% жителей региона за экологическое просвещение школьников

48% опрошенных знает о том, что в Ленобласти ежегодно проводятся акции по посадке леса. 15% знают об акциях посадки леса в области и принимали в них участие. Каждый третий из числа тех респондентов, кто не участвовал в акциях по посадке леса, хотел бы стать участником.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. На данный момент в Ленобласти на 111% выполнен весенний план по искусственному лесовосстановлению. Также Ленобласть вошла в топ-5 регионов по доходам от леса.