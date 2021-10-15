На участках шести федеральных трасс Ленобласти 16 октября ограничат движение

В Ленинградской области в пятницу, 16 октября, проведут очередной ремонт дорожного покрытия на участках 6 федеральных трасс. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 119км ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 485-487 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин на ПЧ битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 142-143 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
— подъезд № 1 к г. Выборг км 0+062-5+752 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 15+800; 21+500; 22+500 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;
— км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.