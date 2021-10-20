Дорожники показали с высоты Никольское шоссе в закатном свете — фото

Дорожники Ленобласти успели запечатлеть солнечный день в Тосненском районе Ленобласти. Кадры уходящей теплой и сухой осени удалось снять с высоты над Никольским шоссе.

«Вроде, когда ездили на приёмку ремонта — шоссе как шоссе, а стоило подняться выше и дух захватывает», — говорится в сообщении дорожного комитета.

Фото: instagram.com/dorogi_lo

Дорожники осмотрели участок региональной трассы «Ям-Ижора — Никольское», где был уложен новый асфальт и укреплены обочины. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс. В частности, ремонтные работы уже идут на региональных трассах Красное Село — Гатчина — Павловск, Петербург – Ручьи.