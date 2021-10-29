Лихач из Ленобласти с 11 протоколами за превышение скорости насмерть сбил человека на КАД

По информации ivbg.ru, 27 октября 2021 года в 22:05 на 80 км внешнего кольца КАД Audi A4 наехал на 22-летнего жителя Кронштадта.

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За рулем Audi A4 находился 31-летний житель Ленинградской области. Установлено, что ранее он уже 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Мужчина наехал на жителя Кронштадта, когда тот вышел из своего автомобиля Renault Logan в связи с аварийной остановкой. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.