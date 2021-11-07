Роспотребнадзор: Большинство привитых от COVID переносят болезнь бессимптомно

Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус.

Об этом рассказала РИА Новости представитель Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Она отметила, что привитые чаще всего переносят заболевание бессимптомно, так как их иммунитет успевает справиться с вирусом в носоглотке. Руженцова добавила, что в редких случаях, когда иммунитет не справляется, у пациентов развивается заболевание, похожее на легкое ОРВИ.

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