Мужчину, выпавшего из багажника на «Сортавале», убили в ходе пьяной ссоры

Стали известны подробности убийства мужчины, изуродованное тело которого выпало из багажника авто после аварии под Всеволожском в Ленобласти.

По предварительной информации, в ночь на 20 ноября компания мужчин распивала алкоголь в одном из гаражных кооперативов Петербурга. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и одного из мужчин зарезали. И чтобы скрыть следы преступления — подожгли гараж, а от тела решили избавиться, пишет 78.ru.

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Но попали в аварию, потому что все были пьяные. О ней мы ранее писали более подробнее. Полиция уже задержала злоумышленников.

Известно, что убитым оказался 50-летний уроженец Еревана, который владел шиномонтажным бизнесом на Лабораторном проспекте в Петербурге.