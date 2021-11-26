МФЦ Ленобласти выдали 22 тысячи QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19

За 10 дней с начала предоставления услуги по выдаче QR-кодов в МФЦ их уже получили 21 867 человек.

В день за услугой обращаются порядка 2130 человек, наиболее востребована она у жителей Гатчинского, Выборгского и Всеволожского районов.

Напомним, с 16 ноября в центрах «Мои документы» Ленобласти можно получить в бумажном виде QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Для получения заявителям нужно предъявить только паспорт.

Данная услуга актуальна для граждан России, которые не зарегистрированы на сайте госуслуг либо не могут самостоятельно распечатать сертификаты.

Пандемия коронавируса не ослабляет своих позиций, поэтому в России постоянно вводят новые ограничения и правила, чтобы не дать ситуации выйти из под контроля. Внесение фото в сертификат о вакцинации, выдача QR-кодов бессимптомно переболевшим, создание специальных covid-отделений для беременных в Ленобласти — обо всем этом и других последних изменениях в России и 47 регионе, рассказывает редакция ivbg.ru.

Отметим, что ранее ВОЗ назвала непривитых основными распространителями COVID-19. Также в России разработана и испытана вакцина «Спутник М», предназначенная для подростков. Исследования показали высокий уровень клеточного иммунитета после вакцинации. При это в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и студентов.