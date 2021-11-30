Все значимые изменения ожидаются после наступления 2022 года, то есть в январе. Но с началом зимы начнут действовать новые законы, которые ограничат работу незарегистрированных в реестре корпоративных SIM-карт и позволят бесплатно пользоваться интернетом для социально значимых нужд. Что представляет собой новая система по оплате труда медиков, которую планируют запустить в декабре 2021 года, при каких условиях российские граждане смогут посетить Израиль, будет ли локдаун и поступят ли предновогодние выплаты, рассказывает ivbg.ru.

Отключение корпоративных SIM-карт

С первого дня зимы все незарегистрированные в реестре корпоративные SIM-карты перестанут работать. Сведения об абонентах каждой действующей карты будут доступны на портале «Госуслуг». Подобная мера нужна для снижения уровня мошенничества через средства связи. Согласно результатам мониторинга Минцифры, более 13 миллионов граждан подтвердили свои рабочие SIM-карты в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте «Госуслуг».

В нашей стране действуют около 32 миллионов корпоративных SIM-карт. Предполагается, что сложность состоит в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале «Госуслуг», при этом многие из них не знают, что могут быть отключены, если не внесут сведения.

Бесплатное использование социально значимых интернет-ресурсов

С 1 декабря каждый россиянин сможет бесплатно воспользоваться ресурсами в интернете, которые определены властями как социально значимые. В перечень вошли сайты госорганов, соцслужб, внебюджетных фондов, «Госуслуги» и другие.

Нововведения на портале «Госуслуг»

Электронный формат услуг будет доступен при наличии определенной информации из федеральной государственной информационной системы (ФГИС). Для получения услуги гражданину нужно будет заполнить анкету, которая установит требующийся вид обслуживания. На основе этого сайт предоставит запрашиваемый вариант сервиса.

Упрощенная система блокировки финансовых мошеннических ресурсов

С началом зимы начинает действовать закон, который позволит быстро блокировать мошеннические сайты, маскирующиеся под банки и организации, предоставляющие финансовые услуги. Центральный Банк России взял на себя обязательство создание реестра мошеннических ресурсов. Решение о блокировке сайта ложится на генерального прокурора или его заместителя. Обращение главы ЦБ или его помощника станет основанием для блокирования мошеннического ресурса.

Внедрение новой зарплатной системы для медиков

С 1 декабря стартуют пилотные проекты по обеспечению достойной оплаты труда медицинского персонала. Не считая постоянного оклада, появятся стимулирующие и компенсационные выплаты. Пока что новая система будет задействована только в семи регионах России, в число которых Ленобласть и Петербург не вошли. На основе результатов проекта специалисты смогут оценить эффективность новой системы и определить важные моменты для ведения его на всей российской территории. Вам будет интересно Петербургским медикам могут выплатить 820 млн рублей Выплату получат медики, работающие с ковидными пациентами. По информации постановления появился на сайте Смольного, медики в Санкт-Петербурге могут получить новые выплаты.... 20.10.2021 313

Открытие израильских границ

С 1 декабря 2021 года туристы из России, привитые двумя компонентами «Спутника V» смогут въехать на территорию Израиля. Это связано с тем, что израильская сторона 15 ноября признала российскую вакцину.

Льготы по ипотеке при покупке недвижимости

Жители Ленобласти, решившие приобрести недвижимость в сельской местности, могут рассчитывать на единоразовую льготу по ипотеке. Она будет предоставляться на 25 лет на сумму от трех до пяти миллионов рублей под 0,1-3%. Первый взнос не может быть меньше 10% от общей суммы. Купленную недвижимость нельзя будет перепродать в первые пять лет.

Автоматизация банковских реквизитов

С первого дня зимы каждый гражданин России будет обязан передать свои банковские реквизиты в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) . Согласие на передачу данных можно подтвердить на портале «Госуслуг» или в личном кабинете сайта банка, чьим клиентом является человек. Полученная информация автоматически перейдет в Единую систему. Пенсионный фонд и органы соцзащиты будут мониторить доходы на основе полученных сведений, чтобы перечислять соответствующие выплаты нуждающимся.

Ожидать ли россиянам предновогодних выплат?

Официальной информации касательно материальной помощи гражданам от государства пока не было. Но, вероятно, что пенсионерам и малообеспеченным семьям с детьми выплатят по 10, а некоторые аналитики утверждают, что по 15 тысяч рублей. Об этом официально заявит Владимир Путин во время проведения пресс-конференции, которая состоится ориентировочно в четверг, 23 декабря — в день дальней авиации ВКС России.

Вам будет интересно В России с 1 января изменятся правила выплаты пенсий Министерство труда и социальной защиты России утвердило правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые вступают в силу с... 21.11.2021 432

Будет ли очередной локдаун?

Возможно повторение локдауна за счет напряженной эпидемиологической обстановки в России. Вероятно, он затронет отдельные районы, где ситуация наиболее острая.

Ранее редакция ivbg.ru писала для чего нужен новый критерий бедности.