Владимир Цой о Монрепо: задача реставраторов — максимально приблизить усадьбу к облику

Председатель Правительства 47 региона — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал о ходе реставрационных работ в парке.

«На данный момент завершены работы по сборке срубов Усадебных дома и Библиотечного флигеля в парке Монрепо. Здания успешно прошли усадку до проектных отметок и сейчас реставраторы ведут внутренние отделочные работы», — отметил Владимир Цой.

Как рассказал Владимир Олегович, параллельно в мастерских завершаются работы по реставрации декора и предметов интерьера. Одно из главных открытий ― на изразцах семи печей реставраторы обнаружили клейма гончарных заводов Ракколаниоки, основанного в 1877 году, и «Або» 1874 года постройки.

«Главная задача реставраторов ― максимально приблизить усадьбу к облику, который у нее был несколько веков назад», ― подчеркнул Владимир Цой.

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В октябре 2021 года глава Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район посетил парк «Монрепо». Губернатор дал оценку продвигающимся работам и рассказал, что парк будет отреставрирован к началу туристического сезона — в мае-июне 2022 года.

Работы в парке начались в конце 2017 года. Реставрация парковых сооружения выполнена на 90% — это касается Усадебного дома и Библиотечного флигеля. Также отреставрированы парковые ворота с гербом баронов Николаи, восстановлен плодовый топиарный сад, источник «Нарцисс», мосты на «Елисейских полях», пирсы и долина «Розенталь».