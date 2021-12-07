Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 65 млн россиян

На сегодняшний день, 7 декабря, в России вакцинацию от коронавируса прошли более 62% взрослого населения страны, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего прививку получили более 72 млн человек.

Полный курс вакцинации от коронавируса уже завершили более 65 млн россиян. Хорошая динамика наблюдается и среди граждан старше 60 лет. В этой группе вакцинацию прошли 61,7%.

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Ранее мы сообщали, что уже в середине декабря может появиться расширенный перечень противопоказаний к вакцинации от ковида. А в Ленобласти тем временем вакцинация подростков может начаться в конце декабря.