Градостроительные полномочия в Ленобласти вернут муниципалам

Областные депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возврат полномочий по выдаче разрешений на строительство муниципалам. Но с оговорками

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроектом предусмотрен возврат органам местного самоуправления с 1 января 2022 года полномочий по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Это касается тех объектов, когда сметная стоимость их строительства, реконструкции, капитального ремонта подлежит проверке на предмет достоверности ее определения. Согласно Градостроительному Кодексу РФ такая проверка проводится в случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей, или если это предусмотрено договором.

Во втором чтении приняты поправки уточняющего характера.

С учетом поправок законопроект приняли во втором и третьем чтениях.