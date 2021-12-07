Некоторые объекты Ленобласти уберут со схемы территориального планирования

Законопроектом приводится действующий областной закон в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, соответствующие изменения сегодня, 7 декабря, депутаты ЗакСа Ленобласти внесли в областной закон «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленобласти».

Согласно федеральному законодательству, виды определяемых объектов регионального значения должны соответствовать двум признакам одновременно: быть необходимыми для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта РФ, и оказывать существенное влияние на социально-экономическое развитие территории, в отношении которой осуществляется территориальное планирование.

С учетом этого законопроектом уточняется перечень видов объектов регионального значения, подлежащих отображению в схемах территориального планирования Ленинградской области.

В силу того, что вводится вид объекта регионального значения — административные здания органов государственной власти Ленинградской области законопроектом предусмотрено изменение наименования схемы территориального планирования на схему территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений.

Во втором чтении была принята 1 поправка уточняющего характера. После чего законопроект решили принять и в третьем чтении.