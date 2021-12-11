Показываем видео из бункера, в котором погиб рабочий в Волхове

Как сообщал ivbg.ru, 11 декабря около 09:30 в экстренные службы сообщили о происшествии на площадке завода в Волхове.

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По предварительным данным, чистившего бункер 40-летнего рабочего завалило фосфорогипсом, который был на его стенках. Мужчина погиб. Он был сотрудником подрядной организации ООО «Технострой».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).