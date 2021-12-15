Для строительства въезда в Кудрово выкупят 21 гектар земли

В соответствии с подписанным распоряжением губернатора Ленобласти во Всеволожском районе изъятию подлежат 38 участков и один объект недвижимости на Мурманское шоссе.

«Это первый шаг к реализации очередного важного инфраструктурного проекта на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга», — подчеркнул глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Проектная документация на строительство развязки была одобрена экспертизой в 2021 году. Четыре миллиарда рублей на строительство развязки выделит федеральный центр. Стройку предполагается реализовывать в два этапа: сначала — пробивка Центральной улицы к Мурманскому шоссе, затем — реконструкция существующей развязке к МЕГЕ.

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Отметим, что всего за год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

В следующем 2022 году в Ленобласти планируется обновить порядка 300 км региональных дорог. На эти цели выделят 3 млрд рублей.