Воспитанники музыкальных школ Ленобласти завоевали гран-при конкурса

Ребята стали победителями областного конкурса «Юные дарования»

Гран-при конкурса завоевали воспитанник Никольской музыкальной школы Иван Антонов (ксилофон), Артур Роол (гобой) из Детской школы искусств имени Михаила Глинки города Всеволожск, Мария Варламова (домра) ─ воспитанница Сосновоборской детской школы искусств «Балтика», Георгий Улитин (баян) ─ ученик Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени Андрея Петрова и София Зелюкина (фортепиано) из Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Мравинского.

Всего в конкурсе приняли участие 303 учащихся. Победители и призеры получили дипломы Лауреатов и памятные сувениры.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение». Также шесть музыкантов из Ленобласти стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России».

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».