Роспотребнадзор: с полок российских магазинов исчезнут некоторые продукты

С сегодняшнего дня, 5 января, с полок российских магазинов исчезнут некоторые продукты. Это связано с новыми правилами, разработанными Роспотребнадзором.

Запрещено продавать продукты питания, употребление которых может быть опасно для здоровья человека. В первую очередь речь идет о продукции, которая была разморожена и снова заморожена. Также в магазинах нельзя будет продавать творог без упаковки, огурцы из ведер, а также арбузы, которые находятся на прилавке со следами почвы.

Кроме того, из продажи исчезнут разрезанные овощи и фрукты. Их можно будет продавать только целиком.

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