Заповедники Ленобласти будут патрулировать егеря на новых машинах

Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти вручила своим подразделениям новые автомобили для обеспечения охраны региональных ООПТ.
12 отечественных легковых машин повышенной проходимости получили сотрудники, отличившиеся в обеспечении охраны ООПТ, тушении лесных пожаров, показавшие высокий профессионализм в служебной деятельности в День заповедников и национальных парков России.
Вручение техники состоялось на базе визит-центра ООПТ «Раковые озера» в Выборгскомм районе.
Отметим, что в Ленобласти открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.