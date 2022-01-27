В Киришском районе и Сосновом Бору на карантин закрыли более 30% классов

На сегодняшний день, 27 января, в Ленобласти из-за коронавируса и ОРВИ на карантине находятся 615 классов, это 9,1% от всех школьников региона.

В Киришском районе и Сосновом Бору более 30% классов переведены на дистанционное обучение. В то же время, есть три района, где ни одного класса не закрыто. В каких именно районах – не уточняется.

«Это означает, что есть нарушения соблюдения санитарных требований и мер безопасности в образовательных учреждениях. Необходимы проверки, постоянный контроль», – сказал вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов

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Александр Дрозденко ужаснулся этим данным и предложил закрыть в Киришском районе и Сосновом Бору на две недели всё дополнительное образование, включая спортивное.

«Я бы уже подпрыгивал, если бы у меня район вышел в лидеры по заболеваемости. <…> Не умеют организовывать – пусть директора родителям объясняют, почему так произошло. Кроме нас никто порядок не наведет», — сказал глава региона.

Напомним, в Ленобласть поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М» — всего на склад «Ленфарма» доставили 720 комплектов доз. Редакция ivbg.ru рассказал все, что известно о вакцине.