Глава Ленобласти возложил цветы к памятнику «Слава» в Кингисеппе

В день освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков Александр Дрозденко почтил память погибших.
Ровно 78 лет назад, 1 февраля 1944 года, советские воины, сметая ожесточённое сопротивление врага, освободили город Кингисепп и Кингисеппский район от долгого и тяжкого гнета захватчиков. Почти два с половиной года жители яростно противостояли врагу и ждали освобождения. Никакими зверствами не могли сломить оккупанты стойкость и мужество партизан и подпольщиков, храбро защищавших свою Родину.
Отметим, что глава Ленобласти находится сегодня, 1 февраля, с рабочим визитом в Кингисеппском районе, где уже посетил детскую поликлинику, ресторан победителя конкурса «Проект на миллион», побывал на приемке нового бассейна, осмотрел ход строительства ЖК «Ямбург Сити» и оценил дом в Ополье.