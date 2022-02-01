Глава Ленобласти возложил цветы к памятнику «Слава» в Кингисеппе

В день освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков Александр Дрозденко почтил память погибших.

«Годы нацистской оккупации стали страшным испытанием для мирных кингисеппцев. Но ни на день не прекращалось в районе партизанское движение, а в самом городе ― продолжало действовать подполье. Люди боролись и верили, что придет час освобождения. Этот час настал в 1944 году: бои за освобождение Кингисеппа ― по сей день остаются одной из ярчайших страниц Ленинградской битвы», — обратился к жителям Ленинградской области глава региона.

Ровно 78 лет назад, 1 февраля 1944 года, советские воины, сметая ожесточённое сопротивление врага, освободили город Кингисепп и Кингисеппский район от долгого и тяжкого гнета захватчиков. Почти два с половиной года жители яростно противостояли врагу и ждали освобождения. Никакими зверствами не могли сломить оккупанты стойкость и мужество партизан и подпольщиков, храбро защищавших свою Родину.

Отметим, что глава Ленобласти находится сегодня, 1 февраля, с рабочим визитом в Кингисеппском районе, где уже посетил детскую поликлинику, ресторан победителя конкурса «Проект на миллион», побывал на приемке нового бассейна, осмотрел ход строительства ЖК «Ямбург Сити» и оценил дом в Ополье.