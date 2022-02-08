Дорогу от Кудрово до Колтушского шоссе обновят уже этим летом

Уже этим летом в Ленобласти полностью отремонтируют трассу, соединяющую Кудрово с Колтушским шоссе и проходящую через Новосергиевку.

В порядок приведут около шести километров магистрали. Рабочие уложат новый асфальт, укрепят обочины, установят новые знаки и нанесут разметку.

Обновить дорогу решили из-за возросшей интенсивности движения: по трассе можно быстро добраться до Всеволожска из Кудрово. Всего в этом году планируется обновить около 150 километров трасс в Ленобласти, сообщили в дорожном комитете.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.