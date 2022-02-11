Инфекционное отделение медсанчасти отремонтируют в Сосновом Бору  

Главгосэкспертиза России провела аудит сметной стоимости капитального ремонта двухэтажного здания инфекционного отделения Центральной медико-санитарной части № 38 ФМБА России в Сосновом Бору. Нарушений не выявлено.
Исполнитель должен произвести ремонт кровли, цоколя и потолков, замену дверей, окон, внутренних перегородок, внутренних инженерных сетей, электропроводки и отопительных приборов.
Также подрядчик установит вентиляцию и обеспечит в здании доступную среду.
Кроме того, медработники Ленинградской области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату съемного жилья с 2022 года.
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30.11.2021 2346