За год новостройки во Всеволожском районе подорожали на 33%

За минувший 2021 год средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Ленобласти выросла на 24,8%, до 103,8 тыс. рублей.

При этом во Всеволожском районе рост цен на первичном рынке составил за тот же период 32,7%, в среднем до 134,4 тыс. рублей за «квадрат». Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу агентства недвижимости «Прайд Групп».

Самое доступное жилье в Новосаратовке, Буграх и Парголово. Самая дорогая недвижимость в Ленобласти в Кудрово, где уже есть необходимая инфраструктура. При этом самой застраиваемой локацией остается Мурино, там возводится более 1,1 млн квадратных метров жилья.

В целом по России стоимость квартиры в новостройках в среднем за 2021 год выросла на 26% — до 98,9 тыс. рублей за квадратный метр. Тем временем в Петербурге и Ленобласти в 2021 году продали квартир на 580 млрд рублей, что на 16% выше результатов 2020 года.