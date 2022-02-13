Россия вернула себе одну позицию в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Недавний триумф российских лыжников на Олимпийских играх позволил нашей сборной подняться на одну строчку рейтинга.

На данный момент сборная России на Олимпиаде-2022 занимает седьмую строчку в медальном зачете, прибавив одну позицию по итогам сегодняшней лыжной эстафеты. Также 13 февраля отличился биатлонист Эдуард Латыпов. Он финишировал третьим и завоевал бронзовую медаль.

Всего в копилке нашей сборной 4 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Несмотря на серьезный отрыв от лидеров рейтинга у российских спортсменов еще есть шанс нагнать упущенное. Впереди еще семь дней соревнований.