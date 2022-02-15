«Долина реки Рощинка» может пополнить список ООПТ Ленобласти

Депутаты Ленобласти рассмотрели обращение граждан по вопросу создания особо охраняемой природной территории «Долина реки Рощинка».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, к депутатам обратилась инициативная группа проекта Заказника ООПТ «Долина реки Рощинка» с просьбой поддержать инициативу создания данного Заказника площадью 5 кв. км.

В обращении отмечается, что данная природная территория уникальна разнообразием видов животных и растений, исключительными эстетико-видовыми характеристиками и высоким рекреационным потенциалом (в зимнее время часть территории используется населением для катания на лыжах, летом — для прогулок, купания). При этом, находясь вплотную к огромному поселку Рощино, она испытывает колоссальную антропогенную нагрузку. Участок долины и русла Рощинки от железнодорожного моста в районе пос. Мухино до плотины в Рощино не имеет какого-либо охранного статуса, что создает риск утраты ее природной ценности и рекреационных возможностей.

Создание ООПТ особенно актуально, так как численность населения Рощино растет быстрыми темпами, что неминуемо отражается на интенсивности использования прилегающих природных территорий. В районе Рощино ежегодно фиксируются множественные стоки канализационных и ливневых вод со стороны поселка, на берегах возникают множественные кострища, мусор.

Территория поселения также непрерывно расширяется. Несмотря на многочисленные просьбы граждан не включать участки лесного фонда в границы населённого пункта, в течение последних 10 лет поселение «поглотило» несколько десятков га окрестных лесов.

На участке долины реки Рощинка обитают виды животных, растений и грибов, включенные в Красную книгу Ленинградской области. Создание ООПТ «Долина реки Рощинка» позволит сохранить уникальный природный комплекс и уменьшить антропогенное воздействие на существующие ООПТ, в первую очередь на «Линдуловскую рощу». Также берега реки Рощинка на участке предполагаемой ООПТ являются территорией историко-культурного наследия: вдоль реки расположены остатки ВТ-линии обороны («карельский вал», построенный финнами в 1942-44 гг.).

Депутат Законодательного собрания от Рощинского избирательного округа Павел Коржавых («Единая Россия») высказал позицию муниципальных депутатов, которые поддерживают инициативу о создании ООПТ. «Необходимо сохранить те земли, которые еще остались, потому что Рощинское муниципальное образование сейчас активно застраивается», — сказал он.

По итогам обсуждения депутаты комиссии решили поддержать инициаторов и выйти с обращением от Законодательного собрания Ленинградской области к Губернатору по созданию ООПТ «Долина реки Рощинка», рассмотрев данный вопрос на ближайшем заседании Заксобрания.

На днях в Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная территория — памятник природы «Река Величка». Дрозденко подписал соответствующее постановление. Также в регионе открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.