Петербургские депутаты предложили обручать молодоженов в дворцах и музеях

Оригинальную альтернативу храмам и церквям в качестве места заключения брака предложили депутаты Заксобрания Петербурга.

Инициатива была поддержана 16 февраля спикером петербургского парламента Александром Бельским. Законопроект позволит проводить регистрации браков в парках, дворцах и музеях. Чтобы у молодоженов появилась такая возможность, депутатам предстоит скорректировать федеральное законодательство.

В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом идея интересная, но требует тщательной проработки. Для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры — источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру объектов , — цитирует пресс-служба Смольного Александра Бельского.